Помогите пожалуйста!!Вычислите:3-2/3; 5-5/6;11-3/7; 10-2/9;8-8/11; 4-12/13.
Математика
Помогите пожалуйста!!Вычислите:3-2/3; 5-5/6;11-3/7; 10-2/9;8-8/11; 4-12/13.
Ответ(ы):
Гость:
²²222222²²²22222222²²²²²
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