Что полезного,а что вредного в компьюторе
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Что полезного,а что вредного в компьюторе
Ответ(ы):
Гость:
Вредного то что глаза портятся а полезного там можно найти информацию
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