Составьте пожалуйста предложения со словами дом и серебряный в переносном значении
Русский язык
Составьте пожалуйста предложения со словами дом и серебряный в переносном значении
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