Отрезки ОР и КМ пересекаются в точки С, при чём КР=МО и КР//МО.Доказать,что треуголь??ики КРС=МОС.
Геометрия
Отрезки ОР и КМ пересекаются в точки С, при чём КР=МО и КР//МО.Доказать,что треуголь??ики КРС=МОС.
Ответ(ы):
Гость:
Угол осм и угол кср вертьикальные они равны а ор и км общие стороны значит треугольники равны по теореме 2 прямые и угол меджду ними
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