Чтобы сварить 3 л. варенья, нужно 3кг500г клубники . сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья

Математика
Чтобы сварить 3 л. варенья, нужно 3кг500г клубники . сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
48:3=16 раз Ответ в 16 раз больше 3кг 500 г умножим на 16= 56 кг
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