Характеристика мальчиков из рассказа бежинов луг помогите пожалуйста
Литература
Характеристика мальчиков из рассказа бежинов луг помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Федя 14 лет был из богатой семьи кудрявый белокурый Павлуша не более 12 из бедной семьи волосы всклокоченные черные Ильюша не более 12 вытянутое лицо (подслеповатое_) Костя 10 из бедной семьи лицо не велико,худо в веснушках Ваня 7 лет из бедной семьи кудрявый русоволосый нен вылазил из-под рогожи
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