Характеристика мальчиков из рассказа бежинов луг помогите пожалуйста

Литература
Характеристика мальчиков из рассказа бежинов луг помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Федя 14 лет был из богатой семьи  кудрявый белокурый  Павлуша  не более 12 из бедной семьи волосы всклокоченные черные  Ильюша  не более 12  вытянутое лицо (подслеповатое_) Костя 10 из бедной семьи   лицо не велико,худо  в веснушках Ваня 7 лет  из бедной семьи  кудрявый русоволосый  нен вылазил из-под рогожи
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