В магазин привезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг. и массой по 1,8 кг. Масса орех??в в пакетах по 1,5 кг. равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг. Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг. завезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг. и массой по 1,8 кг. Масса орех??в в пакетах по 1,5 кг. равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг. Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг. завезли в магазин?

Автор: Гость