В магазин привезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг. и массой по 1,8 кг. Масса орех??в в пакетах по 1,5 кг. равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг. Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг. завезли в магазин?

Математика
В магазин привезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг. и массой по 1,8 кг. Масса орех??в в пакетах по 1,5 кг. равна массе орехов в пакетах по 1,8 кг. Сколько пакетов с орехами по 1,5 кг. завезли в магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)9000000000000000000000000+1=9000000000000000000000001
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