Людиии помогите пожалуйста, решить систему уравнений x^2+y^2=49 y=x^2+7

Гость: Гость:

X^2+y^2=25x+y=7 y=7-xx^2+y^2=25 x^2+(7-x)^2=25y=7-x (7-x)^2 = 49 - 14x + x^2 y=7-xx^2+49-14x+x^2=25 2x^2-14x+24=0 D=196-192= 4=2^2 x 1,2= 14+-2/4X 1= 4x 2 = 3 Подстваляем и получаем во втором уровнение4+y=7И3+y=7Делаем вывод что Y 1 = 4y 2 = 3Ответ : x 1: 4 y1 :3 y2: 4 x2:3