Каково преимущество покрытосеменных растений по сравнению с голосеменными?

Гость: Гость:

У покрытосеменных происходит двойное оплодотворение. 1 сперматозоид сливается с яйцеклеткой образуя семя, а второй с центральной клеткой и образует эндосперм. Это большой плюс так как эндосперм обеспечивает питательными веществами зародыш. Так же покрытосеменные образуют плод - обеспечивает расселение семян и служат источником пищи для человека и животных.