Каково преимущество покрытосеменных растений по сравнению с голосеменными?
Биология
Каково преимущество покрытосеменных растений по сравнению с голосеменными?
Ответ(ы):
Гость:
У покрытосеменных происходит двойное оплодотворение. 1 сперматозоид сливается с яйцеклеткой образуя семя, а второй с центральной клеткой и образует эндосперм. Это большой плюс так как эндосперм обеспечивает питательными веществами зародыш. Так же покрытосеменные образуют плод - обеспечивает расселение семян и служат источником пищи для человека и животных.
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