До пишите предложения 1. Или ты прочтешь эту книгу, или... 2.То облачко проплывет, то.. 3. Либо мы победим эту футбольную команду, либо..

Русский язык
До пишите предложения 1. Или ты прочтешь эту книгу, или... 2.То облачко проплывет, то.. 3. Либо мы победим эту футбольную команду, либо..
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) или я буду вынужден поставить тебе два 2) то тучи находят 3) либо потеряем уважение болельщиков
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