До пишите предложения 1. Или ты прочтешь эту книгу, или... 2.То облачко проплывет, то.. 3. Либо мы победим эту футбольную команду, либо..
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До пишите предложения 1. Или ты прочтешь эту книгу, или... 2.То облачко проплывет, то.. 3. Либо мы победим эту футбольную команду, либо..
Ответ(ы):
Гость:
1) или я буду вынужден поставить тебе два 2) то тучи находят 3) либо потеряем уважение болельщиков
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