Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? Учитель попросил расписать по цифрам...например 12345, 12354 и т.д...чтобы было решение пошагово...

Математика

Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? Учитель попросил расписать по цифрам...например 12345, 12354 и т.д...чтобы было решение пошаговое, понятное. Как эту задачу понятно расписать по столбикам? ведь А-1 К-2 К-3 Л-4 У-5 решите пожалуйста))))))))

Автор: Гость