Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? Учитель попросил расписать по цифрам...например 12345, 12354 и т.д...чтобы было решение пошагово...
Математика
Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? Учитель попросил расписать по цифрам...например 12345, 12354 и т.д...чтобы было решение пошаговое, понятное. Как эту задачу понятно расписать по столбикам? ведь А-1 К-2 К-3 Л-4 У-5 решите пожалуйста))))))))
Ответ(ы):
Гость:
К-1 У-2 К-4 Л--5 А-6
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