Проект имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке
Русский язык
Проект имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке
Ответ(ы):
Гость:
Правило Имя прилагательное это часть речи которая обозначает признак предмета Отвечает на вопросы какой? какая? какое?какие? чей? чья? чьё? чьи?Воспользуйся этим правилом пиши!!!!!!!!!!!
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