Проект имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке

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Проект имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правило Имя прилагательное это часть речи которая обозначает признак предмета Отвечает на вопросы какой? какая? какое?какие? чей? чья? чьё? чьи?Воспользуйся этим правилом  пиши!!!!!!!!!!!
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