Длина прямоугольника1 целая 4.20 м а ширина на 3.20 м меньше длины. Найдите периметр прямоугольника"

Математика
Длина прямоугольника1 целая 4.20 м а ширина на 3.20 м меньше длины. Найдите периметр прямоугольника"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина = 1 4/20 м ширина = ? на 3/20 м меньше Периметр? 1) 1 4/20 -3/20 = 1 1/20 (м) ширина прямоугольника 2) (1 4/20 + 1 1/20) · 2 = 45/20 · 2 = 45/10 (м) периметр Ответ: Периметр равен 45/10 м = 4,5 м.
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