720:8+36*12:4-16=? 100-6*(36:9):8-8=? помогите пожайлуста
Математика
720:8+36*12:4-16=? 100-6*(36:9):8-8=? помогите пожайлуста
Ответ(ы):
Гость:
720:8+36*12:4-16= 254
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