Пожалуйста помогите напишите фразеологизмы о море буду очень благодарной!!))

Литература
Пожалуйста помогите напишите фразеологизмы о море буду очень благодарной!!))
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