Масса восьми одинаковых пачек печенья равна 2кг. Чему равна масса одной пачки печенья?

Математика
Масса восьми одинаковых пачек печенья равна 2кг. Чему равна масса одной пачки печенья?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чтобы сварить 3 л. варенья, нужно 3кг500г клубники . сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья
Ответить
Литература
Пожалуйста помогите напишите фразеологизмы о море буду очень благодарной!!))
Ответить
Литература
Характеристика мальчиков из рассказа бежинов луг помогите пожалуйста
Ответить
Математика
В магазин привезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг. и массой по 1,8 кг. Масса орех??в в пакетах по 1,5 кг. равна массе орехов в пакетах по 1,...
Ответить
Українська література
Хто написав казку колобок
Ответить