Из формул веществ выпишите отдельно оксиды, основания, кислоты, соли и назовите их : Na2O, NaCl, Na2CO3, NaOH, CO, H2CO3, H3PO4, Fe(OH)3. Помогите пожалуйста

Химия
Из формул веществ выпишите отдельно оксиды, основания, кислоты, соли и назовите их : Na2O, NaCl, Na2CO3, NaOH, CO, H2CO3, H3PO4, Fe(OH)3. Помогите пожалуйста
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Ответ(ы):
Гость:
Основания:NaOH,Fe(OH)3, соли:NaCl,Na2CO3, кислоты:H2CO3,H3PO4 оксиды:Na2O, CO
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