Из формул веществ выпишите отдельно оксиды, основания, кислоты, соли и назовите их : Na2O, NaCl, Na2CO3, NaOH, CO, H2CO3, H3PO4, Fe(OH)3. Помогите пожалуйста

Химия

Из формул веществ выпишите отдельно оксиды, основания, кислоты, соли и назовите их : Na2O, NaCl, Na2CO3, NaOH, CO, H2CO3, H3PO4, Fe(OH)3. Помогите пожалуйста

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