Пословицы на казахском языке про природу

Гость: Гость:

1 Халық халыққа жау емес. Народ народу не враг. 2 Гүл өз жерiнде ғана – гүл, адам өз отанында ғана - адам. Цветок лишь на своей поляне – цветок, человек лишь на родине – человек. 3 Отанның жуасы да тәттi. И лук на Родине сладок. 4 Халықтың күшi – бiрлiкте. Сила народа в единстве. 5 Алқапсыз тау болмайды, Отансыз ер жоқ. Без долины гор не бывает, без Родины мужчины нет. 6 Халық та, жер тәрiздi, – кәрiлiктi бiлмейді. Народ, как и земля, старости не знает. 7 Досың көп болса, жолың да ашылады. Друзей много – шире дорога. 8 Отан отбасынан басталады. Родина с семьи начинается. 9 Торғай екеш торғай да өз ұясын қорғайды. Воробей и тот своё гнездо охраняет. 10 Жол жолмен қосылады, халық халықпен қосылады. Дорога с дорогой сходится, народ с народом сходится.