Напишите пожалуйста краткий пересказ текста))) Mineral Park is a town in the United States. It is called a ' ghost town' because no one lives there anymore. It was a different town in the past though. In 1871, 700 people li...
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Напишите пожалуйста краткий пересказ текста))) Mineral Park is a town in the United States. It is called a ' ghost town' because no one lives there anymore. It was a different town in the past though. In 1871, 700 people lived in Mineral Park. There was a school, lots of shops, a post office, saloons, a doctor's, a hotel, a restaurant and even a weekly newspaper. It was a very busy town with lots of people but no cars.People travelled by train and on horses. Lots of the people from Mineral Park, worked in the mines. After work they liked to spend their free time in the saloons and restaurant. Everyone was happy and wealthy, but all that stopped. After 1887 Mineral park started to change into a guiet town. Many families moved to other towns and the shops closed down. Some people tried to stay but there was nothing for them to do. By 1912, the town was nearly empty. Today, there are only a few ruined buildings left.People still visit Mineral Park though to get an idea of what life was like in the past.
Ответ(ы):
Гость:
Минеральный Парк это город в Соединенных Штатах. Это называется " город-призрак ", потому что никто не живет там больше. Это был другой город в прошлом, хотя . В 1871 году 700 человек жили в Минеральном парке . Была школа, много магазинов , почтовое отделение , салоны,врач ,отель, ресторан и даже еженедельная газета . Это был очень оживленный город с большим количеством людей , но без машин .люди путешествовали на поездах и на конях . Много людей из Минерального парка работали в шахтах. После работы они любили проводить свое свободное время в салонах и ресторан. Все были счастливы и богаты, но все, остановилось.После 1887 Минеральный парк начал меняться в тихий город. Многие семьи переехали в другие города и магазины закрыты. Некоторые люди пытались остаться, но не было ничего для них делать.B 1912 , город был почти пуст . На сегодняшний день существует лишь несколько разрушенных зданий слева.Люди еще посещают Минеральные парк , чтобы получить представление о том, какой была жизнь в прошлом.(ну как-то так!)
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