Напишите пожалуйста краткий пересказ текста))) Mineral Park is a town in the United States. It is called a ' ghost town' because no one lives there anymore. It was a different town in the past though. In 1871, 700 people li...

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Минеральный Парк это город в Соединенных Штатах. Это называется " город-призрак ", потому что никто не живет там больше. Это был другой город в прошлом, хотя . В 1871 году 700 человек жили в Минеральном парке . Была школа, много магазинов , почтовое отделение , салоны,врач ,отель, ресторан и даже еженедельная газета . Это был очень оживленный город с большим количеством людей , но без машин .люди путешествовали на поездах и на конях . Много людей из Минерального парка работали в шахтах. После работы они любили проводить свое свободное время в салонах и ресторан. Все были счастливы и богаты, но все, остановилось.После 1887 Минеральный парк начал меняться в тихий город. Многие семьи переехали в другие города и магазины закрыты. Некоторые люди пытались остаться, но не было ничего для них делать.B 1912 , город был почти пуст . На сегодняшний день существует лишь несколько разрушенных зданий слева.Люди еще посещают Минеральные парк , чтобы получить представление о том, какой была жизнь в прошлом.(ну как-то так!)