Доска длиной 2 м 34 см распилили поперёк на 6 равных частей . найди длину одной токой части ,двух частей ,5 частей

Математика

Доска длиной 2 м 34 см распилили поперёк на 6 равных частей . найди длину одной токой части ,двух частей ,5 частей

Автор: Гость