Доска длиной 2 м 34 см распилили поперёк на 6 равных частей . найди длину одной токой части ,двух частей ,5 частей
Математика
Доска длиной 2 м 34 см распилили поперёк на 6 равных частей . найди длину одной токой части ,двух частей ,5 частей
Ответ(ы):
Гость:
2м 34 см= 234см 234/6=39 см-имеет одна чисть 39*2=78см имеют две части вместе 39*5=195 см или 1 м 95см имеют 5 таких частей
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