Почему в словах свОбодее - буква о стрЕмительнее - буква е

Гость: Гость:

Буква э пишется в начале корня для передачи гласного э (без предшествующего j ): 1. В начале следующих исконно русских местоименных слов и междометий: этот (эта, это, эти), этакий, эдакий, экий, этак, эдак; эва, эвон, эге, эге ге, эй, эк, эх, эхма, эхе хе . 2. В начале слов иноязычного происхождения (в том числе собственных имен), напр.: эврика, экспорт, экстренный, эллин, эпос, эра, этика, эхо, Этна, Эрик (с буквой э, передающей ударный гласный); эвкалипт, эгоизм, экватор, экзамен, экономика, электричество, элемент, элита, эмоция, энергия, эпиграф, эпидемия, эскорт, эстетика, этимология, эфир, Эверест, Эдип, Эсхил (здесь буква э передает безударный гласный). 3. После приставок или составных частей сложных и сложносокращенных слов (как после гласных, так и после согласных). Примеры: а) после гласных: антиэлектрон, антиэсеровский, деэскалация, неэтичный, переэкзаменовка, поэтапно, поэтому, реэкспорт; диэлектрик, киноэкран, телеэкран, мегаэрг, микроэлемент, полиэфирный, полуэтаж, пятиэтажный; б) после согласных: безэлектродный, подэкранный, предэкзаменационный, разэдакий, сэкономить, сверхэкономный, субэкваториальный, суперэлита; двухэтажный, трёхэлементный, политэкономия, санэпидстанция, Мосэнерго, Минэкономика. Не в начале корня после гласных (в словах иноязычного происхождения) пишутся как буква э, так и е. Их выбор зависит от предшествующей гласной.