Почему в словах:в тарелкЕ,в кастрюлЕ,на улицЕ,на праздникЕ. пишется буква Е?

Русский язык
Почему в словах:в тарелкЕ,в кастрюлЕ,на улицЕ,на праздникЕ. пишется буква Е?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 1 склонение, Предложный падеж. Если вопрос где?В чём?То пишется с буквой Е.  
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