Прочитай.из слов каждой строчки составь и запиши предложения. Сороко. у,спрятано,сороки, хорошо,гнездо. вить кустарник сороке в нравится гнездо густом птичка бед маленьким от много сороки очень к трудно подойти сороке хорошее ...
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Прочитай.из слов каждой строчки составь и запиши предложения. Сороко. у,спрятано,сороки, хорошо,гнездо. вить кустарник сороке в нравится гнездо густом птичка бед маленьким от много сороки очень к трудно подойти сороке хорошее у глаза чутье зоркие сороки и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У сороки гнездо спрятано хорошо. Вить гнездо сороке нравится в кустарнике. От сороки много бед, к птичке очень трудно подойти. У сороки зоркие глаза и хорошее чутье.
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