Почему в слове пострижены пишется одна буква н, а в слове остриженные - две
Русский язык
Почему в слове пострижены пишется одна буква н, а в слове остриженные - две
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово пострижены - это краткое причастие, а по правилам краткие причастия всегда пишутся с одной Н. Слово остриженные - это причастие, пишется две Н потому что глагол, от которого образовано данное причастие, совершенного вида.
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