Помогите с алгерой 10 класс пожалуйста.

Алгебра
Помогите с алгерой 10 класс пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  а)cos(23α\4)=cos(24α\4-α\4)=cosα\4=√2\2 б) sin(-1560°)=-sin(2·π·4+120°)=-sin120=-sin(π\2+30°)=-cos30°=-√3\2 2) 2ctg(π\2-4α)·tg(π\2+2α)·ctg4α=2ctg4α·(-ctg2α)·ctg4α=2ctg²4α·(-ctg2α)      α=π\6 -2·√3·1\√3=-2√3
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