В треугольнике АВС угол С- 90 градусов. cosA = корень 51 делить на 10 . Найти sinA

Геометрия
В треугольнике АВС угол С- 90 градусов. cosA = корень 51 делить на 10 . Найти sinA
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По основному тригонометрическому тождеству синус²А+косинус²А=1 синус²А=1-(√51 /10)²=1-51/100=49/100 синус А=7/10
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