SinX = √2\2 двойка в числителе под корнем
Алгебра
SinX = √2\2 двойка в числителе под корнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx=√2/2 x= arcsin π/4 +2πk k€ z x= arcsin π-π/4= arcsin 3π/4+2πk k€ z
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