Сосавьте и запишите предложение из данных слов. 1. Пеший, один,видов,интересных, из, туризма. 2. Уехал, цветы, ты, остались, тобой, растут, а, посаженные. 3. Прекрасней, наша, стала, каждый, если, планета, бы, посадил, одно, ...

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Сосавьте и запишите предложение из данных слов. 1. Пеший, один,видов,интересных, из, туризма. 2. Уехал, цветы, ты, остались, тобой, растут, а, посаженные. 3. Прекрасней, наша, стала, каждый, если, планета, бы, посадил, одно, хоть, бы, дерево.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пеший один из интересных видов туризма. 2.Ты уехал, а посаженные тобой цыеты остались. 3. Наша планета стала бы прекрасней если бы посадил хоть одно дерево.
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