Сосавьте и запишите предложение из данных слов. 1. Пеший, один,видов,интересных, из, туризма. 2. Уехал, цветы, ты, остались, тобой, растут, а, посаженные. 3. Прекрасней, наша, стала, каждый, если, планета, бы, посадил, одно, ...

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Сосавьте и запишите предложение из данных слов. 1. Пеший, один,видов,интересных, из, туризма. 2. Уехал, цветы, ты, остались, тобой, растут, а, посаженные. 3. Прекрасней, наша, стала, каждый, если, планета, бы, посадил, одно, хоть, бы, дерево.

Автор: Гость