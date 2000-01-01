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СРОЧНО!Умаляю!Упр 8 а)3 уровнения !!!
Математика
СРОЧНО!Умаляю!Упр 8 а)3 уровнения !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000-d:4=132 d:4=2000-132 d:4=1868 d=4*1868 d= посчитай сам
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