У тюльпана, сирени и подорожника какой способ опыления? Перекрестноопыляемый или самоопыляющиеся?

Биология
У тюльпана, сирени и подорожника какой способ опыления? Перекрестноопыляемый или самоопыляющиеся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При самоопылении пыльцевые зерна переносятся на рыльце пестика того же цветка (ячмень, горох, тюльпан) . У перекрестноопыляющихся растений осуществляется перенос пыльцы из тычинок цветков одною растения на рыльце пестика другого. Наиболее часто перекрестное опыление осуществляется насекомыми и значительно реже ветром (береза, ольха, пырей, осоки) , птицами, водой (водные растения) .
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