Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и BDпересекаются в точке M. Н??йдите MC, если AB = 18, DC = 54, AC = 48.

Геометрия

Отрезки AB и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки AC и BDпересекаются в точке M. Н??йдите MC, если AB = 18, DC = 54, AC = 48.

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