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Почему в закрытом сосуде масса жидкости не меняется
Физика
Почему в закрытом сосуде масса жидкости не меняется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в закрытом сосуде вода не испоряется
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