Почему вятичи позже других вошли в состав древнерусского государства
История
Почему вятичи позже других вошли в состав древнерусского государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К времени утверждения Олегом Вещим в 9 веке Древнерусского государства из полян, словен, кривичей, радимичей, северян, дреговичей и древлян со столицей в Киеве , вятичи не входили в состав Древнерусского государства держи
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