'Почему вирусы называют "неклеточными формами жизни" и "внутреклеточными паразитами"?

Биология
'Почему вирусы называют "неклеточными формами жизни" и "внутреклеточными паразитами"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Вирус —неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов, отрастений и животных до бактерий иархей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, способные реплицироваться только в присутствии других вирусов (вирусы-сателлиты).
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