Составьте пожалуйста 5предложений с водными слова!

Гость: Гость:

К счастью,погода стала лучше! Во-первых,вводные слова надо учить,во вторых,обособлять,в третьих,тут нет ничего сложного. Сегодня,видимо,мы не встретимся. Кстати,в чем они были одеты? По-моему,они были уставшими.