Составьте пожалуйста 5предложений с водными слова!
Русский язык
Составьте пожалуйста 5предложений с водными слова!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К счастью,погода стала лучше! Во-первых,вводные слова надо учить,во вторых,обособлять,в третьих,тут нет ничего сложного. Сегодня,видимо,мы не встретимся. Кстати,в чем они были одеты? По-моему,они были уставшими.
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