Составь и запиши пять-шесть предложений так,чтобы у тебя получился текст на тему "??ой день рождения".Используй слова,раскрывая скобки:праз(?)ник,лес(?)ница,чудес(?)ный,счас(?)ливый,радос(?)ный.
Русский язык
Составь и запиши пять-шесть предложений так,чтобы у тебя получился текст на тему "??ой день рождения".Используй слова,раскрывая скобки:праз(?)ник,лес(?)ница,чудес(?)ный,счас(?)ливый,радос(?)ный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши когда у тебя день рождение и пиши как отмечал и все праздник
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