Почему выполнять левый поворот или разворачиваться можно лишь на дорогах с одной полосой движения
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Почему выполнять левый поворот или разворачиваться можно лишь на дорогах с одной полосой движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у нас правосторонее движение.
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