Почему жизнь крестьян , в раннее средневоковье была очень тяжелой? ПОМОГИТЕ БЫСТ??ЕЕ!

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Жизнь была тяжелой т.к. они были рабами которые работали... очень много и ничего почти не получали за это.Натуральное хозяйство — примитивный тип хозяйствования, при котором производство направлено только на удовлетворение собственных потребностей (не на продажу). Все необходимое производится внутри хозяйственной единицы, при этом не возникает потребность в рынке.