Почему жизнь крестьян , в раннее средневоковье была очень тяжелой? ПОМОГИТЕ БЫСТ??ЕЕ!

История
Почему жизнь крестьян , в раннее средневоковье была очень тяжелой? ПОМОГИТЕ БЫСТ??ЕЕ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь была тяжелой т.к. они были рабами которые работали... очень много и ничего почти не получали за это.Натуральное хозяйство — примитивный тип хозяйствования, при котором производство направлено только на удовлетворение собственных потребностей (не на продажу). Все необходимое производится внутри хозяйственной единицы, при этом не возникает потребность в рынке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите на англ яз.
Ответить
Английский язык
Mr brawn can't ,...........a bike a)ride b)rides c)to ride
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста. Очень срочно нужна Помогите
Ответить
История
Краткий пересказ цивилизация в междуречье
Ответить
История
Расскажите пожалуйста о искусстве древниго египитского бога хеопса
Ответить