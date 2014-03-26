Краткий пересказ цивилизация в междуречье

Гость: Гость:

Доброго времени суток, уважаемые! В сети меня зовут Элена Элк, и мы с вами находимся на лекции моего курса по Истории древних цивилизаций (ИДЦ), написанную когда-то для виртуальной школы Хогвартса Сириуса. Я давно оттуда ушла, и сама школа преобразовалась, короче это "дела давно минувших дней", но лекция осталась практически неизмененной, отсюда некий "игровой" антураж и прямое обращение к слушателям. (Elena Elk, 26.03.2014 г.) Не будем терять время. Сегодня речь пойдет о древнейшей цивилизации на нашей планете - Шумерской, появившейся в Междуречье или Месопотамии (по-гречески это как раз и есть Междуречье). Вроде так!