Расскажите пожалуйста о искусстве древниго египитского бога хеопса

Гость: Гость:

В фольклоре, а также свидетельствах историков античности за Хеопсом (Хуфу) закрепилась репутация классического восточного деспота и жестокого правителя, в противоположность жизнеописаниям его отца Снофру и наследников Хефрена ( Хафра) и Микерина (Менкаура). Однако остатки памятников времени Хеопса представляют его личностью, деятельность которой резко контрастирует с рассказами периода владычества персов и греков. Сказание твердит, что Хеопс принуждал народ к тяжелой работе на строительстве пирамиды. В частности, при нём якобы лишились привилегий храмы. Само имя Хеопса после его смерти якобы не произносилось народом, а изнурение ресурсов Египта для постройки пирамиды фараона привело к ослаблению государства и падению Четвёртой династии. Возможно, такое изображение фараона соответствует реальности, однако можно считать его домыслом основателей Пятой династии, которая пришла к власти с помощью гелиопольского жречества Ра после падения предыдущей Четвёртой династии. Вероятно, популярная в последующие периоды история-сказка «Хуфу и чародеи», посвященная рассказам трёх сыновей Хеопса о волшебниках, живших до и во время правления Хуфу, также была составлена при первых трех царях Пятой династии.