Автомобиль двигаясь равноускоренно,через t=10c после начала движения достиг v=36км/ч.определить ускорение,с которым двигался автомобиль.какой путь он при этом прошёл. какой путь он прошел за последнюю секунду?

Физика
Автомобиль двигаясь равноускоренно,через t=10c после начала движения достиг v=36км/ч.определить ускорение,с которым двигался автомобиль.какой путь он при этом прошёл. какой путь он прошел за последнюю секунду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение равняется 3.6м/с^2 так как a=v/t=36/10
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