Автомобиль двигаясь равноускоренно,через t=10c после начала движения достиг v=36км/ч.определить ускорение,с которым двигался автомобиль.какой путь он при этом прошёл. какой путь он прошел за последнюю секунду?

Физика

Автомобиль двигаясь равноускоренно,через t=10c после начала движения достиг v=36км/ч.определить ускорение,с которым двигался автомобиль.какой путь он при этом прошёл. какой путь он прошел за последнюю секунду?

Автор: Гость