Сумма двух чисел на 10 больше первого числа . НАЙДИТЕ ВТОРОЕ ЧИСЛО
Математика
Сумма двух чисел на 10 больше первого числа . НАЙДИТЕ ВТОРОЕ ЧИСЛО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+y-10=x y-10=x-x y-10=0 y=10 Ответ: 10
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