Изложение плз (70слов) (1)Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в действующую армию, шестнадцатилетний Петя Ростов находился в постоянно возбуждённом и счастливом состоянии радости от того, что ...

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Изложение плз (70слов) (1)Со времени своего производства в офицеры и в особенности с поступления в действующую армию, шестнадцатилетний Петя Ростов находился в постоянно возбуждённом и счастливом состоянии радости от того, что он взрослый, и старался не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. (2)Когда 21 октября 1812 года его генерал выразил желание послать кого-нибудь со срочным донесением в партизанский отряд под командованием Денисова, Петя так просил послать его, что генерал не мог отказать. (3)Но, отправляя мальчика, он запретил ему участвовать в каких бы то ни было действиях отряда, помня безумный поступок Пети в сражении под Вязьмой, когда тот поскакал в цепь под огонь французов, вместо того чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан. (4)Вечером, когда офицеры отряда сидели за столом в маленькой избушке и Петя вместе со всеми ел поджаренную на вертеле душистую баранину, он обратился к Денисову: – (5)Так что же вы думаете, Василий Фёдорович, ничего, что я с вами останусь на денёк? (6)Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю… (7)Только вы меня пустите, пожалуйста, в самую… в главную… – (8)В самую главную, Пётр Ильич, – повторил Денисов, и глаза его сощурились улыбкой. (9)Немного успокоившись, Петя стал перебирать в памяти события прошедшего дня и вспомнил о молоденьком французе-барабанщике, которого взяли в плен. (10)«Нам-то отлично, а ему каково? (11)Куда его дели? – думал Петя. –(12)Спросить бы можно, да скажут, что мальчик мальчика пожалел. (13)Стыдно будет, если я спрошу? (14)Ну, да всё равно! » (15)И тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал: – (16)Господа, а можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? (17)Дать ему чего-нибудь перекусить… (18)Может, он голоден… – (19)Да, жалкий мальчишка, – сказал Денисов, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. –(20)Позвать его сюда. (21)Винсент Боссе его зовут. – (22)Я позову, –сказал Петя и выбежал на двор. – (23)Вам кого, сударь? – спросил голос из темноты. (24)Петя отвечал. – (25)А! (26)Весеннего? – сказал казак. –(27)Он там у костра грелся. – (28)Эй, Весенний! (29)Висеня! – послышались в темноте передающиеся голоса и смех. – (30)А мальчонка шустрый, – сказал гусар, стоявший подле Пети. – (31)Мы его покормили давеча. (32)Страсть голодный был! (33)В темноте послышались робкие, неуверенные шаги, и, шлёпая босыми ногами по грязи, пленный барабанщик подошёл к двери. – (34)Хотите есть? – сказал Петя по-французски. – (35)Не бойтесь, вам ничего не сделают. (36)Войдите, войдите. – (37)Благодарю, сударь, – отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои испачканные в грязи ноги. (38)Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел этого сделать даже с глазу на глаз. (39)Потом в темноте взял его за руку и пожал её. (40)«Ах, что бы мне для него сделать? » – проговорил сам с собою Петя и отворил дверь, чтобы пропустить мальчика. (41)Когда барабанщик вошёл в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. (42)Он только ощупывал деньги, лежавшие в кармане, и был в сомнении, не стыдно ли будет дать их несчастному барабанщику.

Автор: Гость