Вставьте окончания. Укажите род ,число и падеж всех ппичастий. В оконце виднеется заросш... кустарником устье реки. Путешественники свернули с дороги речки, разливш... в этом месте. Наш народ помнит имена героев, совершивш... ...

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Вставьте окончания. Укажите род ,число и падеж всех ппичастий. В оконце виднеется заросш... кустарником устье реки. Путешественники свернули с дороги речки, разливш... в этом месте. Наш народ помнит имена героев, совершивш... подвиг в дни Великой Отечественной войны. Однако многие герои живут в рассказах и легендах, в шелесте берез над заросш... окопами. Ранним утром 13 апреле 1904 года броненосец Петропавловск, шедш... на бой с японской эскадрой и направлявш...ся на мину, пошел мнгновено ко дну. Вместе с командой погиб находящ...ся на борту корабля художник Василий Васильевич Верещагин, стоявш... на момент взрыва на палубе делавш... зарисовку начинающ... боя. Библиотекарь беседовал с мальчиком, интересующ...ся книгами о космосе.

Автор: Гость