Вставьте окончания. Укажите род ,число и падеж всех ппичастий. В оконце виднеется заросш... кустарником устье реки. Путешественники свернули с дороги речки, разливш... в этом месте. Наш народ помнит имена героев, совершивш... ...
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Вставьте окончания. Укажите род ,число и падеж всех ппичастий. В оконце виднеется заросш... кустарником устье реки. Путешественники свернули с дороги речки, разливш... в этом месте. Наш народ помнит имена героев, совершивш... подвиг в дни Великой Отечественной войны. Однако многие герои живут в рассказах и легендах, в шелесте берез над заросш... окопами. Ранним утром 13 апреле 1904 года броненосец Петропавловск, шедш... на бой с японской эскадрой и направлявш...ся на мину, пошел мнгновено ко дну. Вместе с командой погиб находящ...ся на борту корабля художник Василий Васильевич Верещагин, стоявш... на момент взрыва на палубе делавш... зарисовку начинающ... боя. Библиотекарь беседовал с мальчиком, интересующ...ся книгами о космосе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заросшим -мужкой род,ед.число.давательный падеж Разлившейся-женский род,ед.число,винительный падеж Совершивших-мужской род,множественное число,винительный падеж заросшими-мужской род,можественное число,винительный падеж. шедший-мужской род ,ед.число,именительный падеж находящаяся-женский род,ед.число,именительный падеж делавший -мужской род,ед.число,,винительный падеж начинающего -мужской род,ед.число,винительный падеж интересующегося -мужской род,ед.число,винительный падеж
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