Где родилось караоке?
Математика
Где родилось караоке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему в вегасе))))))
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