1.)автомобиль ехал 2 минуты со скоростью 10 м/с, а затем ещё 500 метров за 30 секунд. Определить сред. скор. движения. 2.) автомобиль проехал 100м. за 25 секунд., а след. 300м. за 1 минуту. Определите сред. скор. движения автом...
Физика
1.)автомобиль ехал 2 минуты со скоростью 10 м/с, а затем ещё 500 метров за 30 секунд. Определить сред. скор. движения. 2.) автомобиль проехал 100м. за 25 секунд., а след. 300м. за 1 минуту. Определите сред. скор. движения автомобиля. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи, учи физику, парень))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставьте окончания. Укажите род ,число и падеж всех ппичастий. В оконце виднеется заросш... кустарником устье реки. Путешественники свернули с до...
Математика
Даны десять точек , расположенные в виде разностороннего треугольника . зачеркните некоторые из данных точек так, чтобы нельзя было построить ни од...
Математика
Английский язык