1.)автомобиль ехал 2 минуты со скоростью 10 м/с, а затем ещё 500 метров за 30 секунд. Определить сред. скор. движения. 2.) автомобиль проехал 100м. за 25 секунд., а след. 300м. за 1 минуту. Определите сред. скор. движения автом...

Физика

1.)автомобиль ехал 2 минуты со скоростью 10 м/с, а затем ещё 500 метров за 30 секунд. Определить сред. скор. движения. 2.) автомобиль проехал 100м. за 25 секунд., а след. 300м. за 1 минуту. Определите сред. скор. движения автомобиля. ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость