Материалы из которых делают юрту. НЕ из чего состоит а из каких материалов. наприм??р: войлок Камыш, камень, дерево, сырой глиняный кирпич. что то из этого

История
Материалы из которых делают юрту. НЕ из чего состоит а из каких материалов. наприм??р: войлок Камыш, камень, дерево, сырой глиняный кирпич. что то из этого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде это кожа, потому, что это жилище кочевых народов но в соответственно мобильность, удобство транспортировки
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