Материалы из которых делают юрту. НЕ из чего состоит а из каких материалов. наприм??р: войлок Камыш, камень, дерево, сырой глиняный кирпич. что то из этого

История

Материалы из которых делают юрту. НЕ из чего состоит а из каких материалов. наприм??р: войлок Камыш, камень, дерево, сырой глиняный кирпич. что то из этого

Автор: Гость