Вычислите : 3) - 1,5 - 3 целых 4/5 - 8 целых 3/20 4) - 2 уелых 5/8 - 9,25 - 3/4
Математика
Вычислите : 3) - 1,5 - 3 целых 4/5 - 8 целых 3/20 4) - 2 уелых 5/8 - 9,25 - 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) - 1,5 - 3 целых 4/5 - 8 целых 3/20 = -1,5 -3,8 - 8,15 = -5,3 -8,15 = -13,45 4) - 2 целых 5/8 - 9,25 - 3/4 = -2,625 -9,25 -0,75 = -11,875 -0,75 = -12,625
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