Чем равен квадрат суммы чисел 6 и 7?
Математика
Чем равен квадрат суммы чисел 6 и 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6+7)²=6²+2*6*7+7²=36+84+49= 169
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