Помогите пожалуйста,мне нужно вступление о Ромео и Джульетте

Литература
Помогите пожалуйста,мне нужно вступление о Ромео и Джульетте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Роме́о и Джулье́тта» — трагедия  Уильяма Шекспира, рассказывающая о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти
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